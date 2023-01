Aprovação de Bocalom sobe mais de 20% em 11 meses segundo Data Control

O fugitivo do sistema prisional Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco, o foragido Matheus Barbosa da Silva, de 25 anos, vêm causando terror e pânico a moradores da região da Vila Jorge Kalume no km 20, na Estrada Barro Vermelho, em Rio Branco e no ramal Santa Luzia no município do Bujari-AC. O foragido vêm sendo considerado por policiais das Forças de Segurança Pública do Estado do Acre, como o “Lázaro Acreano”.

Matheus juntamente com quatro detentos estavam presos na cela 13 do Pavilhão P, e por volta das 5h30min do dia 26 de dezembro de 2022, conseguiram sair da cela por um buraco, utilizaram uma “teresa”, que é um corda feita com vários lençóis enrolados, escalaram o muro e fugiram do presídio da capital na madrugada do dia 26 de dezembro de 2022.

A partir daí, Matheus que é considerado pela Segurança Pública como o mais astuto e perigoso dos fugitivos, por ser um homicida, conseguiu adquirir uma mochila com armas de fogo, munições e vêm preocupando as Forças de Segurança do Estado pelos modo operante muito parecido com o do criminoso “Lázaro Barbosa” um bandido brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar quatro pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizado no Incra 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, por cometer roubos e se esconder em área de mata.

Matheus Barbosa, cujo o sobrenome é o mesmo que o do criminoso Lázaro que foi morto, encontra-se foragido há 20 dias e durante este período, já cometeu vários roubos, entre eles um no Ramal Santa Luzia, na quarta-feira, 11, foi de motocicleta até o Rancho Lua Nova no km 54 da BR-364, no município do Bujari, onde Matheus em posse de armas de fogo tentou roubar o morador, porém o proprietário reagiu e trocou tiros com o bandido que fugiu, que possivelmente pode estar ferido. Na fuga o criminoso se deparou com uma guarnição da Polícia Militar, trocou tiros com os PM e fugiu por uma área de mata.

O outro roubo de Matheus aconteceu na tarde desta sexta-feira, 13, no km 20, na Vila Jorge Kalume na Estrada do Barro Vermelho em Rio Branco, o criminoso subtraiu a moto e todas as roupas de um idoso, deixando-o somente de cueca no ramal.

Novamente uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até ao local do roubo e o bandido trocou tiros com os Policiais vindo a fugir por uma área de mata.

Fontes informaram a reportagem do ac4horas que várias guarnições policiais já estão empenhadas há 3 dias em busca de prender o foragido Matheus o “Lázaro Acreano”, o Helicóptero Harpia do estado e um drone está sendo usado na busca por Matheus na área de mata. A reportagem recebeu informações que a Segurança Pública do Estado vêm tentando abafar o caso.

A Policia Militar segue em busca do criminoso, e já receberam informações que ele não vai se entregar.

