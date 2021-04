Bastante conceituado na cidade de Sena Madureira, o Dr. Henrique passou momentos difíceis recentemente ao ser acometido pela covid-19, doença responsável por centenas de mortes no Acre. Após ser atendimento em Sena, ele foi transferido para o Into, em Rio Branco, onde passou dez dias internado.

No Into, recebeu todo o tratamento necessário, incluindo a ventilação não invasiva (VNI) e conseguiu vencer a doença. “Meus amigos de Sena Madureira, venho fazer esse agradecimento porque muitas pessoas que pegam essa doença não ficam para contar a história. Tinha dias que achava que ia morrer. Foi muito sofrimento. Agradeço de coração às correntes de orações formadas por amigos, as muitas mensagens enviadas à minha família. Deus nos dá a força, a fé, tira o desespero e ansiedade de voltar pra casa”, comentou.

Ele também fez referência à equipe médica e demais profissionais do Into. “Meus agradecimentos a todos os profissionais. Eles tem suas famílias, mas viveram pra mim durante 24 horas de trabalho, me davam banho e todo o tipo de assistência porque eu não tinha forças. Mas, graças a Deus venci. Se cuidem, realizem todas as medidas recomendadas para evitar que essa doença destrua seu organismo e, por conseqüência, a sua família”, finalizou.

Atualmente ele já se encontra em sua residência e brevemente deverá retornar às suas atividades no Hospital João Câncio Fernandes ou até mesmo no Hospital de campanha, este último com atendimento exclusivo para pacientes com a covid-19.