Desde 2016, os 457 pacientes que necessitam da radioterapia no Acre estavam sendo enviados por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para os estados vizinhos do Amazonas e de Rondônia para fazerem o tratamento oncológico.

Com o retorno do funcionamento do equipamento, esses pacientes vão poder voltar a fazer o tratamento no Hospital do Câncer do Acre, em Rio Branco.

A reportagem questionou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) sobre qual valor o estado gastou durante esses cinco anos com a transferência de pacientes para outros estados, mas foi informado que os dados devem ser repassados na próxima semana.

Conforme o governo, o retorno do serviço de radioterapia no estado foi uma das metas de gestão do governador Gladson Cameli. Mas, devido à “burocracia”, a situação demorou para ser resolvida.

Segundo as informações, ao serem avaliados os critérios para o funcionamento do acelerador linear, equipamento que faz a radioterapia, foram constatados problemas tanto na estrutura física, como a falta de um físico-médico, a necessidade da substituição de peça e a aprovação por parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Em 2019, na gestão de Cameli, a Sesacre iniciou uma reforma no local, além da contratação do profissional para executar o serviço e a substituição da peça do aparelho de acelerador linear.

Após esse trabalho, o Hospital do Câncer deu início aos processos de avaliação e comprovação do funcionamento do acelerador linear. Foi então que, esta semana, a CNEN autorizou o funcionamento do aparelho.

Obra e falta de recurso

A reforma no Hospital do Câncer do Acre foi iniciada em maio de 2017 e estava orçada em mais de R$ 1,2 milhão. De maio a outubro daquele ano, quando a obra foi paralisada, somente 1,6% do cronograma foi cumprido.

Na época, a Sesacre informou que por várias vezes enviou ofícios ao Ministério da Saúde justificando a importância da continuidade no repasse de verbas para a conclusão da reforma do 1º pavimento da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Porém, segundo o órgão, todos os pedidos foram indeferidos. Por isso, ficou decidido que a construção fosse retomada com recurso próprio. A previsão, na época, era de que a obra na sala de radioterapia seria concluída até o segundo semestre de 2018.