Após quase 2 meses, família segue sem saber paradeiro de jovem que sumiu após sair para fazer compras: ‘Angustiante’

Desde o sumiço, a família tem recebido notícias de que o rapaz é visto vagando pelas ruas da capital acreana sujo, magro e desorientado. Primeiramente, as informações alertaram que Souza estava vivendo em situação de rua no bairro Belo Jardim II.

Há cerca de uma semana, uma idosa que vive próximo de uma lanchonete do Parque da Maternidade ligou para a família falando que viu um rapaz muito parecido com Souza pela redondeza. Ela deu comida e conversou com ele. Durante o breve diálogo, o jovem falou que tinha 12 anos e estava desorientado.

Daniela foi até a residência e mostrou diversas fotos de Elionai Souza para a moradora. “Ela disse que viu um menino sujo, só que bem novinho. Ele falou que tinha 12 anos, mas ela disse que ele não tinha essa idade. Mostrei várias fotos dele e ela disse que é muito parecido, muito educado, sabia falar. O filho dela disse que viu esse menino no semáforo do Colégio Neutel Maia. Fui falar com a menina que vende pão lá e ela disse que parece muito com ele mesmo”, relatou.

Elionai Souza saiu de casa para fazer compras para a avó, por volta das 16 horas do dia 26 de março, e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu. A família fez um boletim de ocorrência na Delegacia da 2ª Regional, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

A Polícia Civil informou que segue sem novidades do paradeiro do rapaz, mas que continua com as investigações e buscas por ele.

Esperança

Daniela explicou que os parentes fizeram buscas pelo Parque da Maternidade, embaixo de pontes e nas ruas para saber se o rapaz indicado era mesmo Souza, mas não acharam mais vestígios desse rapaz.

A mãe de Souza tem problemas mentais, é aposentada e os familiares sabem onde ela mora. A prima destaca que o familiar não tinha nenhum problema de saúde, era estudioso e inteligente. Ela revelou que a avó de Elionai, com quem ele mora, vive com palpitações no coração e não dorme direito.