“Eu estou nesse governo para ajudar o governador Gladson. A gente sabe que uma cadeira não é para sempre. Aquilo que estava dentro das minhas possibilidades foi realizado como secretária. Nós sabemos que muitas coisas ainda devem ser conquistadas, não é fácil lidar com uma pasta a qual a política passou 20 anos desassistida. Então, é uma política que precisa ser executada com maestria e muito carinho”, disse Claire.

Clarie tinha sida nomeada ao cargo no dia 28 de maio do ano passado. Ela avalia como positiva sua passagem pela pasta e diz que deixou todas as informações para que a nova gestora possa dar continuidade ao trabalho desenvolvido.

O governo do estado não se manifestou a respeito do que motivou a saída de Claire, a agora ex-secretária disse que a saída é um pedido dela por motivos pessoais, mas garantiu que vai continuar contribuindo com o governo de Gladson Cameli (Progressita).

A secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdham), Claire de Carvalho Cameli, foi exonerada do cargo após quase um ano à frente da pasta. A exoneração foi publicada na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A nomeação foi publicada também no DOE desta quinta. Na mesma publicação, Claire foi redirecionada para o cargo de secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) ao lado do coronel Ricardo Brandão, que assumiu a pasta em março deste ano.

Com a saída da gestora, chega a sete o número de secretários exonerados no governo de Gladson Cameli. A última a deixar o cargo foi a secretária da Fazenda, Indústria e Tecnologia do Acre (Sefaz), Semírames Maria Plácido Dias, que voltou a entregar a pasta no dia 31 de março.