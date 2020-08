Uma nova Resolução do governo divulgada nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE), confirma que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid no Acre decidiu por alterar e liberar a reabertura das academias de ginástica durante a fase amarela da pandemia. Anteriormente, o funcionamento desses estabelecimentos só estava previsto na bandeira verde. A Resolução entra em vigor a partir de 24 de agosto de 2020.

Ao ac24horas, a coordenadora do Comitê, farmacêutica Karolina Sabino, explicou que a decisão de liberar o funcionamento das academias foi tomada na terça-feira, dia 18, mas que somente após tratativas e alinhamento com a Vigilância Sanitária foi possível liberar, de fato, a partir desta sexta.

“Foi uma solicitação do Conselho de Educação Física e representantes das academias, feito a nós, para que fosse deliberado pelo Comitê. Durante essas duas semanas atrás, foi trabalhado com a Vigilância Sanitária, tanto do Estado, como do município, a fim de se construir os protocolos sanitários”, salienta Sabino.

Segundo a coordenadora, foram elaborados protocolos mais específicos para poderem dar subsídio às academias na implantação das medidas sanitárias. A resolução é assinada pelo secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.

Regras

A abertura das academias de ginástica só pode ocorrer para a realização de atividades individuais, limitadas a 30% de ocupação do espaço, seguindo os protocolos sanitários, observadas ainda as seguintes condições no âmbito desses estabelecimentos:

I – proibição da prática de esportes de contato e atividades coletivas

II – proibição do uso da piscina;

III – manutenção dos vestiários fechados;

IV – proibição de entrada e permanência de pessoas dos grupos de risco (crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades), sendo responsabilidade desses estabelecimentos o controle e identificação dos acessos a suas dependências, bem como o monitoramento das condições de saúde dos colaboradores e usuários.

