Foi por conta dessas provas que o juiz titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Alesson Braz, entendeu que manter os dois presos era uma questão de garantia da ordem pública. Em depoimento, Rafael negou o crime. Já o comparsa, confirmou as agressões, mas garantiu que não havia matado a travesti, colocando a culpa em Rafael. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado.

‘Levanto amor’

Bastante conhecida, Fernanda era ativista em Rio Branco e participava de debates que abordavam justamente a violência contra a comunidade LGBTQIA+. Uma semana antes de ser morta, ela gravou para uma peça publicitária do MP.

Nas imagens, a mãe de Fernanda, Raimunda Nonata, diz que tem orgulho da filha e fala do amor que sente. “Eu tenho orgulho de ter minha filha, não tenho preconceito, amo ela do jeito que ela é. Para mim, vai ser minha filha amada do coração sempre. Eu amo muito ela.”