No domingo (10), a menina se internou novamente para reiniciar o tratamento e se preparar para o transplante de medula. Nesta segunda-feira (11), Vitória foi transferida do Hospital do Câncer para o Hospital da Criança, na capital acreana. A mãe dela, Erlonilde de Souza contou que a menina teve uma recaída ano passado e fez uma sessão de quimioterapia.

“Para continuar o tratamento precisamos muito da solidariedade das pessoas para doação. Às vezes, o estoque do Hemoacre está muito baixo. Já me pediram para falar que o estoque é baixo e nós precisamos de doações”, lamentou.

Após a confirmação do ressurgimento da doença, Vitória precisou se internar novamente no dia 8 de dezembro. Ela ficou internada até o dia 29 de dezembro e saiu para ficar com a família no revéillon.