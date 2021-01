O indígena Joaquim Kulina, de 20 anos, preso no último dia 7, após matar o pai, de 42 anos, e o irmão, de 12, com golpes de faca no pescoço teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi do juiz Marcos Rafael Maciel de Souza, da Vara Criminal de Feijó, no interior do Acre.