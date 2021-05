Antônio Pedro visita Centro de Reabilitação de Xapuri e confirma doação de equipamentos necessários para o local

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) visitou nesta quinta-feira, 20, o Centro de Reabilitação de Xapuri. Alegando a falta de materiais e equipamentos no local, os profissionais que trabalham na unidade iniciaram ao longo da semana uma campanha pedindo doações da população.

“Visitei o Centro de Reabilitação de Xapuri para conversar pessoalmente com os profissionais que trabalham no local e verificar de perto como está a estrutura no local. A fisioterapeuta Débora Letícia Menezes, responsável pelo local, destacou a falta de diversos materiais. Disse ainda que de infraestrutura adequada no local está comprometendo o atendimento ofertado. Lamentável, especialmente porque vivemos um período crítico em decorrência da Covid-19. Muitos pacientes precisam desse serviço ao longo de sua recuperação”, disse o democrata.

E acrescentou: “ainda de acordo com a equipe, há quase dois anos não há atendimento destinado ao público infantil devido à falta de espaço, material, infraestrutura. Nesse sentido, iniciaram uma campanha para arrecadar recursos e, consequentemente, melhorar a estrutura e o serviço ofertado a população”.

Além disso, a falta de material básico para o atendimento geral está comprometendo a demanda diária. “A princípio, o atendimento era destinado a 30 pacientes. Com a estrutura do local ruim caiu para uma média de 10 a 15”, falou Antônio Pedro.

Na oportunidade, o deputado declarou apoio e se comprometeu em ajudar a unidade. “Sabemos da importância do trabalho realizado no local. Coloco meu mandato a disposição para ajudar da melhor forma possível. Pelo que vi o Centro de Reabilitação está precisando de muitos equipamentos. Existe uma lista do que é necessário e estarei fazendo a doação de tudo o que está listado. Juntos somos mais fortes”, finalizou.