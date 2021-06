Aneel autoriza e Energisa vai aumentar conta de luz dos acreanos em meio à pandemia

Por

Os acreanos pagarão mais caro o valor da energia elétrica a partir deste mês de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai aplicar as regras da bandeira vermelha no patamar 2 sobre a conta de energia dos acreanos.

A empresa fornecedora de energia elétrica no Acre, a Energisa, já teria sido comunicada sobre o reajuste.

Por meio de nota, a agência explicou que maio foi o primeiro mês da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com isso, em junho deve começar com os principais reservatórios em níveis mais baixos do que o normal, indicando a redução na geração de energia nas usinas e aumento na produção nas termelétricas.

É a primeira vez em 2021 que a agência aciona a bandeira vermelha nível 2.