Amazônia Summit reunirá startups da região norte do país

Em sua 1ª edição, o foco do Amazônia Summit é reunir empreendedores, ICT’s, parceiros e demais atores, que estão voltados para o desenvolvimento de negócios da Bioeconomia da Amazônia. O evento acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, em Belém, no Pará.

O Acre estará representado por 31 startups, participantes do programa Inova Amazônia, onde dez destas irão expor suas soluções inovadoras: Bio Cacau, Encantos da Floresta, Hylaea, Mateiro Digital, Andes e Selva, Aedes Biotech, Encontrei Saúde, BioTech 3D, Dr. Açaí e Decomplast.

Com uma vasta programação, incluindo palestras, exposição e rodadas, a iniciativa oportuniza disseminação de conhecimento, geração de negócios, atração de investimentos e movimentação do ecossistema de inovação, para o público estimado de cerca de 30 mil pessoas.

O Amazônia Summit também será palco do encerramento do Inova Amazônia, um programa de aceleração focado em bioeconomia e sustentabilidade, idealizado pelo Sebrae e desenvolvido nos estados da região Norte do país.

A analista do Sebrae e gestora do Inova, Rosa Nakamura, relatou sua satisfação em participar do evento. “Essa é a coroação de todo o trabalho que fizemos no projeto Inova Amazônia, onde consolidamos as 31 startups que participarão do maior evento de demonstração do que é, de fato, o poder da bioeconomia”, disse.

Esta será uma oportunidade de expor a capacidade e potencialidade inovadora existente na área da Amazônia Legal. Investidores e grandes empresas serão atraídos para construir o desenvolvimento de startups.

Para Ricardo Marques, CEO da startup Hyalea, esta é uma grande chance de fazer networking com outros atores do ecossistema de bioeconomia. “É uma excelente oportunidade de divulgarmos os trabalhos que estão sendo executados na Amazônia, a gente pode fazer essa ideia ganhar o mundo, chamar atenção para o potencial que a Amazônia tem, principalmente no Acre, que é mais longínquo e não tem tanta visibilidade. O Sebrae e o Inova Amazônia, sem dúvidas, foram muito importantes para o crescimento e amadurecimento do nosso negócio”, declarou.

