Alteamento na BR-364 sentido Acre é feito pela Usina Jirau

A Usina Jirau é a responsável pela obra de alteamento da BR-364 sentido Acre, as obras estão sendo executadas logo após ao antigo distrito Mutum Paraná, serão mais de 13km de alteamento

Atualmente são cerca de 60 profissionais, em sua maioria mão-de-obra local, trabalhando na execução do alteamento no período diurno e noturno. O serviço está com sinalização nos trechos que estão em obra e atende às normas técnicas do DNIT.

O projeto executivo foi liderado pela Jirau Energia junto à projetista Topocart com aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), seguindo normas, procedimentos e especificações, bem como as diretrizes de remanso determinadas pela Agência Nacional de Águas (ANA). Trata-se de um cumprimento de outorga da Jirau Energia para garantia e proteção da infraestrutura rodoviária da área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica Jirau.

A Jirau Energia informou que realizou a primeira etapa do alteamento da BR-364, sentido Acre, em 2019 com extensão de 13,15 km. A última etapa dos trabalhos, com duração prevista de 12 meses, está sendo realizada agora com previsão de término para dezembro de 2021.

A interrupção de pare e siga está sendo adotada com liberação do trânsito a cada 30 minutos para garantir a segurança de todos que passam pelo trajeto. Todas as intervenções estão sendo efetuadas pela Empresa e garante que o resultado será satisfatório e dará mais comodidade à população do Acre e Rondônia que trafega pela rodovia.