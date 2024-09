Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 68 anos da 17ª Brigada de Infantaria de Selva

Na manhã desta sexta-feira (20), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma sessão solene em homenagem aos 68 anos do Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, conhecida como Brigada Príncipe da Beira. A solenidade é fruto de um requerimento apresentado pela Mesa Diretora da Casa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na defesa e segurança da região amazônica. A 17ª Brigada atua em operações estratégicas de defesa territorial, além de apoiar comunidades isoladas no estado, destacando-se pela contribuição ao desenvolvimento e proteção da Amazônia.

Presidindo a solenidade, o deputado Chico Viga ressaltou o papel crucial desempenhado pelo 4º Batalhão de Infantaria de Selva ao longo de suas quase sete décadas de existência no Acre. “São 68 anos de dedicação à nossa região, de apoio às comunidades mais isoladas e de defesa das nossas fronteiras. O Exército Brasileiro, por meio do 4º BIS, tem sido uma força presente e indispensável para o desenvolvimento do nosso Estado e para a segurança de toda a Amazônia”, afirmou o parlamentar.

O parlamentar também destacou a relevância da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, reconhecendo a parceria com o Acre em diversas ações. “A Brigada Príncipe da Beira tem cumprido um papel fundamental não só em termos de defesa territorial, mas também no apoio a diversas iniciativas sociais e ambientais. Essa integração com a sociedade acreana é um reflexo da competência e do comprometimento das Forças Armadas com o futuro da nossa região”, concluiu Chico Viga.

Em seguida, o Coronel Elnir Leandro Xavier, Comandante do 4º BIS, agradeceu pela homenagem prestada pelo Poder Legislativo ao Comando de Fronteira Acre, em celebração ao aniversário do batalhão. “Gostaria de agradecer a homenagem que a Aleac presta nesta oportunidade ao Comando de Fronteira Acre, 4º BIS, pelo transcurso do seu aniversário. A história do Batalhão remonta a 1956, quando foi criada nesta capital a 4ª Companhia de Fronteiras, e ao longo dos anos, temos desempenhado a missão de proteger nossas fronteiras e manter a soberania do Brasil na região amazônica”, destacou o comandante.

O Coronel Xavier também relatou marcos históricos da evolução do batalhão, mencionando a criação de destacamentos estratégicos em fronteiras com nações amigas, como Bolívia e Peru. “Nosso primeiro destacamento foi criado em Brasileia em 1970, e hoje, somos responsáveis por proteger 1.075 quilômetros de fronteira com a Bolívia e o Peru, além de ações em locais como Plácido de Castro, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus. A expansão do nosso batalhão reflete o compromisso do Exército com a defesa territorial e com a formação de novas gerações de oficiais, como será visto com a primeira turma do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, a ser formada ainda este ano”, afirmou.

Em sua fala, o General de Brigada Guilherme de Sousa em sua fala, expressou gratidão pela homenagem recebida durante a sessão solene. “Em nome dos militares, cumprimento a todos os integrantes dessa Assembleia e agradeço por este reconhecimento dos trabalhos da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, não apenas no Acre, mas também em Rondônia e no Sul do Amazonas. Essa sessão solene nos permite mostrar à população o esforço e a dedicação de cada homem e mulher que compõem nossa Brigada, que têm se empenhado em proteger nossas fronteiras e garantir a segurança na Amazônia”, destacou.

O General traçou ainda um breve histórico da Brigada, enfatizando sua origem em 1932 e a evolução das operações militares na região ao longo dos anos. “A Brigada recebeu a denominação histórica de Brigada Príncipe da Beira em 1980, em homenagem ao forte que deu início ao contingente militar na área. Em 2022, passamos a ocupar novas instalações, que refletem a modernização e a importância de nossa missão na defesa da soberania nacional”, concluiu o general, ressaltando o compromisso contínuo das Forças Armadas com a segurança da região.

Ao final da solenidade, o deputado Chico Viga foi homenageado no centro do plenário pelo Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva em agradecimento à realização da sessão solene.

Texto: Andressa Oliveira/Agência Aleac

Fotos: Sérgio Vale

Fonte: Assembleia Legislativa do AC