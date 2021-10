Alan Rick entrega ônibus escolares ao Ieptec com recursos de suas emendas

“Essa é uma emenda de R$ 5,4 milhões para a compra de 13 ônibus, sendo estes sete entregues ontem e os demais chegarão nos próximos dias para reforçar o nosso ensino técnico profissionalizante”. A frase é do deputado federal Alan Rick (DEM) ao destacar a entrega, na quinta-feira, 14, ao Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) mais sete ônibus escolares para auxiliar no deslocamento de alunos do ensino técnico.

Além dos ônibus o valor da emenda contempla ainda a aquisição de condicionadores de ar, mobiliários e utensílios para cozinha das Escolas Técnicas e Profissionalizantes.

“Tenho sido um grande apoiador do governo do Estado na área da Educação. Nesses sete anos dos dois mandatos já destinei para a Educação do Acre, mais de R$ 70 milhões em emendas individuais e recursos extras que foram investidos na construção de creches, quadras, escolas, aquisição de ônibus escolares e equipamentos para o ensino fundamental, médio e profissionalizante”.

O governador Gladson Cameli também participou da entrega dos veículos. Na ocasião, ele destacou que investir em Educação é assegurar um futuro com mais oportunidades para todos.

“A entrega desses ônibus é a garantia que os nossos alunos terão um transporte escolar digno. Garantir educação de qualidade vai muito além da sala de aula, por isso, o Estado precisa dar todas as condições para que os estudantes tenham a melhor aprendizagem possível. agradeço ao deputado Alan Rick por estar atento as demandas da população e pela parceria com o Governo do Acre”, declarou o governador.

O diretor interino do Ieptec, Carlos Peres, comemorou a chegada da frota e argumentou ainda que os ônibus fortalecerão os serviços oferecidos pelo instituto.

“Temos uma rede de nove centros de ensino técnico e tínhamos dificuldade muito grande para movimentar nossos alunos até os campos de estágio e nas atividades extracurriculares fora da sala de aula. Com certeza, esses ônibus vêm para agregar e melhorar ainda mais a estrutura do Ieptec”, comentou.