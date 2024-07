Ageac e Prefeitura de Bujari promovem cerimônia de concessão de certificados aos taxistas intermunicipais

Com o investimento de aproximadamente R$ 299,4 mil, foi inaugurada nesta sexta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul, a Casa de Apoio do Juruá, fruto de esforços conjuntos do governo do Acre, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e da Diocese do município.

“Sou um incentivador das parcerias e da união entre os representantes públicos, e aqui está o resultado. Quem vive nos interiores do Acre, às vezes em lugares isolados, sabe a importância de receber um acolhimento adequado quando vem para a cidade, ainda mais quando a vinda para “a rua” é por motivo de saúde. Sem contar que o cidadão está com aquele “dinheirinho” contado para passar uns dias por aqui. Então, parabenizo aos envolvidos na obra desta Casa de Apoio do Juruá. É assim, unidos, com amor e respeito a quem mais precisa, que construiremos uma cidade e um Acre mais justo e fortalecido”, proferiu Gladson Cameli.

Moderno, amplo e acolhedor, o novo espaço garante atenção especial e necessária aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que se deslocam de municípios adjacentes para Cruzeiro do Sul em busca de assistência médica. Um investimento vital para a promoção de qualidade de vida e de tratamento digno aos pacientes.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do investimento para a região que concentra unidades de Saúde que são referências no estado.

“Esta casa abrirá as portas para hospedar até trinta pessoas. Eu lembro de pedidos de ajuda de famílias à prefeitura, que chegavam a Cruzeiro do Sul e não tinham lugar para ficar até finalizarem o tratamento de saúde. Agora, a realidade mudou. Na nossa região está localizado o Hospital do Juruá, referência em saúde no Acre, e a existência dessa Casa se torna essencial para ajudar no tratamento dessas pessoas. Por isso, agradeço às parcerias e a todas as mãos envolvidas neste projeto. Vamos seguir unidos para trabalhar em prol do nosso povo”, pontuou.

Construída pela Igreja Católica na década de 1960, a Casa de Apoio fica localizada no Bairro do Telégrafo, zona periférica do município. “Um momento especial para esta Casa, que já serviu para tantas utilidades públicas, como abrigo às irmãs que chegaram na cidade para cuidar de hansenianos. Uma iniciativa necessária, pois ainda não havia na região um espaço como esse para atender às pessoas”, observa Joaquim Neto, administrador da Diocese de Cruzeiro do Sul.

“Em 2023, o governador Gladson Cameli determinou que a Secretaria de Estado de Obras (Seop) apoiasse a obra. Investir em melhorias para a população tem sido a principal bandeira do governo do Estado. Essa Casa, que é arejada e oferece conforto, apresenta-se como um dos melhores espaços para cuidar das pessoas em tratamento no Acre”, disse Ítalo Lopes, gestor da Seop.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli também assinou convênio que prevê o repasse de R$ 120 mil para realização da Feira Cultural, uma das atividades do novenário em honra a nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. Além disso, o chefe do Executivo do Estado assinou a ordem de serviço, no valor de R$ 1. 734 milhão, para a reforma e adequação do espaço que abrigará o parque de exposição da 19ª edição da Expoacre Juruá.

Acolher é garantir tratamento digno

“É uma benção estar desfrutando do acolhimento desta Casa”, relatou Jorge Feitoza da Silva, autônomo, natural de Rio Branco, que foi o primeiro paciente a receber apoio dos serviços da Casa.

Longe de casa, Jorge diz se sentir aliviado ao saber que poderá seguir a realização do exame complexo para diagnóstico de doença no pâncreas. “Ao sair do Hospital do Juruá, fomos informados sobre a existência dessa Casa e já seguimos para cá. Uma maravilha e uma benção de Deus. Gratidão a todos que me estenderam a mão”.

Fonte: Governo AC