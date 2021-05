Adolescentes faccionados são apreendidos suspeitos de perseguir e matar jovem com oitos tiros no bairro Leonardo Barbosa

Os adolescentes suspeitos, ambos de 16 anos, chegaram a ser vistos correndo pelas ruas do bairro armados após crime. Segundo a delegada titular de Brasileia, Carla Ívane, os menores assassinos foram reconhecidos por testemunhas e no interrogatório confessaram o crime.

Ainda de acordo com a delegada titular de Brasileia, a ordem para o homicídio partiu de dentro do presídio de Villa Busch, localizado a cerca de 20 quilômetros de Cobija (Departamento de Pando), que faz fronteira com as cidades de Brasileia e Epitaciolândia. O crime tem ligação com confronto entre facções.