Adolescente de 14 anos fica em estado grave após cair com moto durante a madrugada em Epitaciolândia

Um acidente de moto foi registrado na praça Edmundo Pinto, parte alta da cidade de Epitaciolândia. Os Socorristas dos Bombeiros novamente foram acionados para atender uma pessoa que havia chocado a moto quando tentava fazer o contorno.

Um jovem de 14 anos que estava desacordado e apresentava fraturas pelo corpo. O mesmo estava pilotando uma moto modelo Honda/Fan. A equipe de socorrista realizou a imobilização da vítima, que apresentava uma fratura exposta no fêmur da perna esquerda.

O acidente ocorreu por volta das 02h20 e o jovem se encontrava sozinho, que foi levado ainda desacordado para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, onde ficou sob cuidados da equipe médica plantonista.

O estado de saúde do jovem considerado delicado, possivelmente seria transferido para a Capital, devido a fratura no osso da perna, além de poder ter afetado outros órgãos, devido o forte impacto no local.