Acusado de matar médico Brasileense Andrade Lopes Santanana na Bahia é condenado a mais de 17 anos de prisão

Nesta sexta-feira, 27, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, receberá em Rio Branco a eterna primeira-dama Michele Bolsonaro e a presidente nacional do PP Mulher, Celina Leão, em um evento de grande importância para a campanha do 22, representada por Tião Bocalom e Alysson Bestene.

O encontro foi um marco na reta final da campanha, destacando o papel transformador das mulheres na política e o compromisso com valores fundamentais, como a defesa da família, da liberdade e do desenvolvimento social. Mailza, Michele e Celina são exemplos de lideranças femininas que têm inspirado outras mulheres a se envolverem na política e lutarem por um Brasil melhor.

A vice-governadora Mailza convida a população a participar desse importante momento: “Será um evento especial, onde reafirmaremos nosso compromisso com o progresso do Acre e do Brasil. Contamos com a presença de todos que acreditam na força do 22 e na construção de um futuro mais próspero e justo.”

A presença de Michele Bolsonaro e Celina Leão reforça o apoio à campanha de Tião Bocalom e Alysson Bestene, que têm sido uma referência no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável e à valorização das famílias acreanas. As lideranças femininas presentes no evento simbolizam a união em torno de um projeto político que valoriza a participação da mulher e a defesa dos princípios que norteiam o progresso do país.

O evento será aberto ao público e promete ser um dos grandes momentos da campanha, fortalecendo o compromisso de Mailza Assis, Michele Bolsonaro e Celina Leão com o futuro do Acre e do Brasil.

