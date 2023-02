Acusado de assaltar e sequestrar empresário e Deputado Federal é preso pela Polícia em Porto Walter

No início desta semana, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, resultou na prisão de um jovem de 22 anos, investigado por diversos crimes, dentre eles: assaltos, sequestros, integrar organização criminosa, e outros. O Acusado foi capturado no cumprimento de mandado de prisão, no bairro floresta em Porto Walter.

De acordo com delegado titular da delegacia de Porto Walter, Rafael Távora, o referido é investigado pela delegacia por ter assaltado e sequestrado o deputado federal Zezinho Barbary e o empresário Cleber Pedrosa.

“É um indivíduo de altíssima periculosidade, uma vez que, já foi chefe da Organização Criminosa no município de Porto Walter, conforme as investigações. Ele é apontado como um dos integrantes do grupo que realizaram o sequestro e assalto ao político Zezinho Barbary e o empresário Cleber Pedrosa”, enfatizou o delegado Rafael Távora.

O delegado destacou o bom trabalho realizado pelas forças de segurança no município, que somente no período do Carnaval prendeu três pessoas investigadas pelo crime de tráfico e deu cumprimento a um mandado de prisão, totalizando quatro suspeitos a menos retirados das ruas.

“Foi uma ação exitosa da nossa equipe de investigação, que após diversos levantamentos conseguiu encontrar o paradeiro do cidadão investigado, e dar cumprimento ao mandado judicial juntamente com nossa polícia militar.” Finalizou o delegado Rafael Távora.

Agora o investigado será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

