Acrelândia ultrapassa Plácido de Castro e é a cidade do Acre com maior incidência de coronavírus

LEANDRO CHAVES

Acrelândia ultrapassou Plácido de Castro e se tornou o município com maior incidência de coronavírus no Acre, com 589,9 casos para cada 100 habitantes contra 541,5 da cidade vizinha.

A elevação nos números se deu devido ao incremento de 16 novos casos no município entre terça (19) e quarta. No total, 90 acrelandenses estão oficialmente infectados pelo novo vírus na cidade.

Outro aspecto que motivou a subida no ranking foi que Plácido de Castro “perdeu” dois casos no atual Boletim Epidemiológico. Na tabela de terça, o município contabilizava 109 contaminações. Um dia depois, o documento listava 107. Consequentemente, a incidência na cidade caiu de 551,6 para 541,5 casos para cada 100 mil habitantes.

Rio Branco, que lidera em número absoluto de contaminados, com 1979 casos, se manteve em terceiro no ranking de incidência, com 485,9.

Em todo o Acre já são mais de 2,8 mil casos confirmados de coronavírus, com quase 80 mortes.

