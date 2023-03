Acreanos estão entre as vítimas da tragédia na BR-174 envolvendo ônibus e carreta em BR de MT

No jogo de abertura do Campeonato Estadual de 2023, o Humaitá goleou o Andirá por 6 a 0 na tarde deste domingo, 5, no Florestão, e mostrou seu favoritismo em busca do bicampeonato. Alesson (2), Fernandinho (2), Aldair e Marquinhos anotaram para o Tourão.

Qualidade técnica

O Humaitá, mesmo com algumas falhas no setor defensivo, dominou a partida. A maior qualidade técnica do Humaitá determinou uma fácil vitória.

Próximo compromisso

O elenco do Humaitá volta aos treinamentos na terça, 7, às 15 horas, na UFAC, e começa a preparação para o duelo contra o Independência. A partida será no Florestão no próximo dia 14.

Próximos jogos do Estadual

Adesg x Independência

Rio Branco x Plácido de Castro

Na terça, 7, a partir das 17 horas, no Florestão

