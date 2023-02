Acreano de Futebol Escolar terá duelo único no Bujari

O Campeonato Acreano de Futebol Escolar, no feminino, terá um duelo único no próximo sábado, 25, a partir das 8 horas, no estádio Categão, no Bujari, entre Colégio Dom Pedro, de Rio Branco, e São João Batista, do Bujari.

Vaga no Brasileiro

A partida entre Dom Pedro e São João Batista vale a vaga do Acre no Campeonato Brasileiro Escolar, programado entre os dias 23 e 30 de abrilem Palmas, Tocantins.

Futebol nas escolas públicas

Segundo o gerente técnico da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), Wedson Pessoa, o objetivo é fomentar a prática do futebol nas escolas públicas do Estado.

“Estamos realizando esse torneio pela primeira vez e com uma vaga em um torneio nacional. Estamos planejando os eventos para termos o nível técnico necessário”, comentou Wedson Pessoa.

