O governo federal vai receber a importação de produtos por meio da Organização Pan-Americana da Saúde e segue nas articulações para receber doações da Espanha e de uma multinacional sediada no Brasil

Notícias da Hora, com informações do Estado de S. Paulo

Um levantamento divulgado essa semana pelo Ministério da Saúde revela que o Acre está com baixo estoque de medicamentos destinados para intubação, o chamado “Kit intubação”, para atender pacientes acometidos pela covid-19.

De acordo com o MS, o estoque de bloqueadores musculares é “critico” no Acre, no Distrito Federal e nos demais estados da Federação. O estoque de analgésicos também é insuficiente em nove estados do País. São eles: Acre, Amapá, Alagoas, Distrito Federal, Ceará, Maranhão, Roraima, Rio de Janeiro e Tocantins.

O quadro fica pior quando o assunto é sedativo. Falta o medicamento em pelo menos 18 unidades estaduais. O Acre volta aparecer na lista ao lado de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Em resposta ao problema, o secretário de Atenção Especializada à Saúde da pasta, coronel Luiz Otávio Franco Duarte, disse que o governo federal vai receber a importação de produtos por meio da Organização Pan-Americana da Saúde e segue nas articulações para receber doações da Espanha e de uma multinacional sediada no Brasil.

Ele admitiu que com a incidência em alta de novos casos da covid-19, os estoques desses insumos quase zeraram no País.

