Levantamento dos consórcios de comunicação junto às secretarias de Saúde aponta que três milhões de pessoas já tomaram dose da vacina contra o novo coronavírus no Brasil nesta quinta-feira (05).

Segundo dados atualizados, o Acre que já estava em baixa, agora lidera o ranking com a pior cobertura vacinal do país. Segundo dados, Acre vacinou apenas 0,65% de sua população, ou seja, 5.799 habitantes. Dados de quinta-feira (04).

Na quarta-feira, 03, o governador Gladson Cameli afirmou que o motivo de o Acre figurar proporcionalmente com a menor cobertura vacinal contra a covid-19 é devido a lentidão das prefeituras.

“Não sabem que o processo prático de vacinação da população é de responsabilidade das prefeituras. Não cabe ao Governo do Acre, via Sesacre, ser o protagonista do processo de vacinação da população. A responsabilidade do governo estadual é receber a vacina e fazer a distribuição a todos os municípios. Além disso, deve-se levar em conta que a inserção dos dados na plataforma de divulgação para o acompanhamento da vacinação é de responsabilidade de cada município. Considerando as questões logísticas de cada cidade, o governo do Acre está à disposição das prefeituras para apoiá-las”, escreveu nas redes sociais .