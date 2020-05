Destes, 23 são detentos de Rio Branco e outros 25 da unidade prisional de Senador Guiomard, no interior do estado. Do total de casos, quatro testaram positivo para Covid-19, sendo que dois já tiveram alta e são considerados curados. Um dos confirmados é um preso monitorado que não está na penitenciária. Outros seis casos foram descartados.

Em todo o estado do Acre, 347 presos fazem parte do grupo de risco, de acordo com dados do Iapen. Sendo que somente no maior presídio do estado, no Complexo Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, são 134.