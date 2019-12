O Acre também tem a maior taxa de tortura em adolescentes, com 9,5 casos por 100.000 habitante por metro quadrado.

O Estado do Acre registrou 612 casos de agressões e torturas contra crianças e adolescentes entre os anos de 2017 e 2019.

Os dados foram divulgados na segunda-feira (16) pela A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

Com isso, o Acre se torna o segundo em violência física contra crianças e adolescentes no País, com uma taxa superior a 50, 1 por 100 mil habitantes. O Acre também tem a maior taxa de tortura em adolescentes, com 9,5 casos por 100.000 habitante por metro quadrado.

Em primeiro, está outro estado da região Norte, Roraima que lidera nessa modalidade de violência contra pessoas na faixa etária de 0 a 19 anos com 57 casos/100.000 habitantes.

Comentários