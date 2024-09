Acre registra crescimento expressivo no número de doadores de medula óssea em 2024

Em 2023, o Redome facilitou a realização de 369 transplantes de medula óssea com doadores não aparentados no Brasil, além de ter enviado 100 doações para o exterior

Com assessoria

O Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) registrou um aumento significativo no número de doadores no primeiro semestre de 2024, com 74.677 novos cadastros em todo o país. Esse número representa um crescimento de mais de 16 mil doadores em comparação com 2023, quando foram registrados 58.308 novos voluntários. No Acre, o avanço foi ainda mais impressionante, saltando de apenas 1 doador registrado em 2023 para 511 até junho de 2024.

Em 2023, o Redome facilitou a realização de 369 transplantes de medula óssea com doadores não aparentados no Brasil, além de ter enviado 100 doações para o exterior. Até a metade de 2024, já foram realizados 224 transplantes para pacientes brasileiros e 46 para estrangeiros.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, esse crescimento no número de doadores reflete um forte senso de solidariedade e esperança. “Fortalecer o cadastro de doadores permite ao SUS oferecer tratamentos eficazes e gratuitos, garantindo acesso à saúde para todos. Cada doador registrado pode ser a cura para muitos”, destacou.

O Redome é atualmente o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, com 5,7 milhões de pessoas cadastradas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), para muitos pacientes, os doadores registrados no Redome são a única opção de tratamento.

“A diversidade dos doadores brasileiros é um dos grandes diferenciais do Redome, consolidando-o como uma referência internacional”, afirmou Danielle Oliveira, chefe do Redome.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários