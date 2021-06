Acre participa de fórum nacional sobre proteção integrada de fronteiras e divisas

Está sendo realizado nesta quarta e quinta-feira, 23 e 24 de junho, em Brasília, o Fórum sobre Proteção Integrada de Fronteiras e Divisas, que tem por finalidade promover a gestão integrada nas esferas federal, estadual e municipal, para o fortalecimento da prevenção, vigilância, fiscalização e controle de ilícitos transacionais.

A iniciativa partiu do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e está sendo organizada em parceria com o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). A solenidade de abertura ocorrida nesta quarta-feira, 23, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro.