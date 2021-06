Coluna da Maria Coutinho – Assuntos do cotidiano

Parque Centenário de Brasiléia.

Era uma vez um lindo parque Centenário em Brasiléia que não resistiu ao abandono… desprezado, depredado, desapareceu.

O Centenário…

…arborizado, gramado, florido, alegre, visitado, de centenário resta a aparência. Machucado, queimado, sombrio, assombroso e perigoso, sem condições adequadas para a pratica de esporte e visitação. Por falta de segurança está sendo subutilização pela população.

Nada acontece por acaso…

…razão pela qual ainda acredito que o mundo é propriedade das pessoas boas.

Aquele jeitinho…

…de ganhar a vez na pele de personagens bondosos ainda funciona. Ser empático é negociar vitória, por isso, conquistar a confiança enganando é algo muito sério. Felizmente a população está ensaiando acordar. Experimentar quem se mostra disposto a evoluir positivamente é um bom começo.

Espetaculoso…

…é a escolha de nossos representantes, o enredo costuma ser trágico e cômico. Maquiavel surge em candidatos talentosos no teatro do absurdo. A cada porta tem espetáculo para agradar. Entre dramas, terrores, mocinhos, vilões e super-heróis permanece as vítimas.

O boi engorda ante o olho do dono.

Não se pode forçar eventos positivos, mas fiscalizar a transparências no uso do dinheiro público é direito de todos. Para respeitar os outros, temos que respeitar a nós. O cidadão precisa entender que a sua segurança está no seu direito.

Cadê o Parque Centenário?

O único parque alternativo de Brasiléia surgiu em meio a desapropriações, conflitos, prejuízos, desesperos e dores. Empreendimento complexo para lazer, com academia, quiosques, pista de caminhadas e quadras de esportes. Abandonado pelo poder público, o Parque Centenário é hoje, lugar ideal para delitos.

O previsível.

No período eleitoral a movimentação no parque chamou a atenção. Empreiteiros com maquinas ocuparam o cenário, ergueram deposito e destruíram o resto da quadra de esporte. Depois da eleição os atores sumiram e o show acabou.

A decepção e a lição.

Com a morte do parque a população arrisca sua vida na BR 317. Lugar escuro, fluxo de carros pesados, buracos, acidentes constantes, sinalização e ciclovia zero. Tudo o que se vê impacta negativamente na gestão municipal.

A população…

…precisa saber a quantas andas a recuperação do único espaço de esporte e lazer no município de Brasiléia. É essencial um posicionamento do poder público.

*Maria Coutinho é jornalista e psicóloga