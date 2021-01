Em visita ao Acre, o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, esteve na manhã desta segunda-feira, 18, na Secretaria de Estado de justiça e Segurança Pública (Sejusp). Na ocasião, o diretor analisou detalhes para a implantação de duas bases integradas de fiscalização de fronteira no Acre, sendo uma em Senador Guiomard e outra em Cruzeiro do Sul.

Na oportunidade, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos, agradeceu a visita e destacou a importância da ação conjunta entre a Força Nacional e as forças de segurança estaduais. “Esse trabalho integrado nas fronteiras é de suma importância para o combate ao narcotráfico e aos crimes transfronteiriços nas nossas divisas. A ampliação do serviço prestado fortalecerá ainda mais a atuação da segurança pública”, afirmou.

A Força Nacional já atua no Acre com uma frente de operações em Assis Brasil e outra em Plácido de Castro. “Nós estamos aqui com o objetivo de fazer inspeções nessas duas frentes de atuação da força, em apoio à Polícia Federal, nesses dois municípios que fazem fronteira com a Bolívia”, disse Antônio Aginaldo.

Ele destacou que também aproveita a estadia no Acre para firmar parcerias com o governo do Estado, por meio da Sejusp e a Polícia Militar, em outras frentes no trabalho de integração e apoio às operações integradas de fronteira. “Por orientação do ministro da Justiça, André Mendonça, e do secretário nacional de Segurança Pública, coronel [Carlos] Paim, a ideia é sentarmos com o secretário de Segurança, comandante da PM e governador do Estado para firmarmos essa integração, essa parceria”, afirmou.

O coronel ainda apontou a possibilidade de que, até o fim do primeiro semestre de 2021, as novas Bases Integradas de Operações de Combate aos Crimes Transfronteiriços do Acre já estarão montadas, fruto do apoio do Ministério da Justiça, por meio da Força Nacional de Segurança Pública.

