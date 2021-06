Acidente entre dois carros deixa uma pessoa morta e outra ferida na estrada do Bujari

Um grave acidente envolvendo dois veículos tirou a vida do agricultor José Alves Ferreira, de 67 anos, mais conhecido pelos amigos como “Zé Loro”. Um homem identificado como Leonardo da Frota Correia, de 30 anos, ficou ferido. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira, 22, no Km 28 da BR-364, nas proximidades da entrada do município do Bujari.

De acordo com informações da polícia, “Zé Loro” estava voltando do trabalho, o Mercado da Semsur, no bairro Estação Experimental, e trafegava na BR-364 em seu veículo modelo Saveiro, de cor preta, no sentido Rio Branco-Bujari, com destino a sua chácara na cidade vizinha.

Informações aponta que ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista na contramão e colidiu de frente com o veículo Celta, de cor branca, conduzido por Leonardo, que trafegava no sentido contrário. Com impacto, os dois carros ficaram com a frente destruída e os condutores bateram a cabeça no para-brisa dos veículos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo agricultor, que já se encontrava sem vida. Após os primeiros atendimentos ao motorista Leonardo, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para os trabalhos de perícia. O corpo do idoso José Alves foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Os veículos foram removidos da estrada por um guincho e a BR-364 foi liberada.