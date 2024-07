Agência Brasília Aberto processo seletivo para cardiologista, neurocirurgião e áreas administrativas

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal ( Iges-DF ) está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva. As oportunidades são voltadas para diferentes áreas, incluindo médico cardiologista, neurocirurgião, analista III- gestão de desempenho, analista II – contratos e analista II – compras, com salários que chegam a R$ 15.292,32. Os interessados têm até 4 de agosto para se inscrever.

Vagas para médicos

Para o cargo de médico cardiologista, os candidatos devem possuir graduação completa em medicina, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de residência ou título de especialista em cardiologia, emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia. É necessário também ter registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) e experiência mínima de seis meses em ambiente hospitalar e emergência cardiológica. A remuneração bruta para essa vaga é de R$ 15.292,32 para uma jornada semanal mínima de 24 horas.

Já para médico neurocirurgião, os requisitos incluem graduação em medicina, residência ou título de especialista em neurocirurgia pela AMB/Academia Brasileira de Neurocirurgia, registro no CRM-DF e experiência mínima de seis meses na função. A remuneração também é de R$ 15.292,32, para uma jornada semanal de 24 horas.

Oportunidades para analistas

O processo seletivo contempla ainda vagas para analistas nas áreas de gestão de desempenho, contratos e compras.

Para o cargo de analista III em gestão de desempenho, é exigida graduação em administração, gestão de RH ou psicologia, pós-graduação em gestão de pessoas e experiência comprovada na área. A remuneração bruta é de R$ 5.335,62 para uma jornada semanal de 40 horas.

Para analista II em contratos, os candidatos devem ter graduação completa e pós-graduação em andamento. Experiência mínima de seis meses na área específica também é necessária. A remuneração para essas posições é de R$ 4.268,50, com uma jornada semanal de 40 horas.

Para analista II em compras, é exigida graduação completa, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com pós-graduação cursando. Também é necessário experiência mínima de seis meses comprovada na área de compras e cotação, estimativa de preços, compras e contratações de equipamentos, materiais médicos, medicamentos, insumos e serviços no segmento hospitalar. A remuneração é de R$ 4.268,50, com uma jornada semanal de 40 horas.

Benefícios e inscrições

Além dos salários, os selecionados terão direito a benefícios como auxílio-transporte, alimentação (conforme Acordo Coletivo de Trabalho), clube de benefícios, abono semestral e folga no aniversário.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do IgesDF, que redirecionará os candidatos para esta plataforma . O prazo para inscrição é de sete dias a partir da data de publicação da vaga.

Os candidatos devem atender a todos os requisitos obrigatórios antes de realizar a inscrição.

*Com informações do IgesDF

