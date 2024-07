Henrique Neri Itamaraty orienta embaixadora a não ir à proclamação da vitória de Maduro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por meio do Itamaraty, enviou uma orientação para a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, para que ela não compareça à proclamação da vitória de Nicolás Maduro . As informações são do Metrópoles .

O pedido foi feito após uma postura de cautela do governo brasileiro em relação às eleições do país. O Brasil se assemelha a outras autoridades internacionais, que não reconheceram, de imediato, o resultado da suposta reeleição do presidente, além de exigir transparência.

O Itamaraty comunicou que aguarda a publicação dos dados desagregados por mesa de votação, vindo do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela. Para o órgão, este é um “passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”. Por enquanto, o site continua fora do ar.

O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência do Brasil, Celso Amorim, afirmou, também nesta segunda, que existe um incômodo pela falta de transparência no processo eleitoral do país vizinho. De acordo com o assessor, o governo brasileiro prefere aguardar os dados oficiais antes de se manifestar a respeito do resultado das eleições do país.

