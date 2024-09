A menos de duas semanas das eleições municipais, regional do Alto Acre só tem um candidato que não registrou plano de governo

Faltam menos de duas semanas do pleito eleitoral de 2024, onde 5.569 municípios estão prestes a escolher seus prefeitos e vereadores, muitos ainda estão as avessas com suas obrigações junto ao Tribunal Regional Eleitoral de suas regiões.

No site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, onde se pode verificar os registros dos candidatos de todo o Brasil, o eleitor pode ver as prestações de conta dos candidatos, registros de patrimônios, quanto já foi liberado em dinheiro para custeio das campanhas, entre outros gastos.

Na Capital, onde tem quatro candidatos, se pode verificar o quanto já foi disponibilizado aos candidatos. O candidato do MDB, Marcos Alexandre, já declarou no total, R$ 625.000,00, sendo que o Limite Legal de Gastos 1º Turno é de R$ 328.562,23. Já para o 2º turno, está estimado em R$ 131.424,89, segundo o site.

Marcos Alexandre declarou bens no valor de R$ 730.064,72 entre bens como veículo e seis imóveis.

Na sequencia, seguido de Sebastião Bocalom, do Partido Progressista – PP, o total líquido de recursos recebidos é de R$ 495.290,00. O limite legal de gastos 1º Turno é de R$ 328.562,23 e para o 2º turno, está estimado em R$ 131.424,89.

Tião Bocalom declarou bens no valor de R$ 1.055.000,00, divididos em imóveis em Acrelândia e na Capital, além de um veículo.

O deputado Emerson Jarude, do Partido Novo, já declarou no total de R$ 220.000,00, tendo como limite legal no 1º turno, R$ 328.562,23 e para o 2º turno, está estimado em R$ 131.424,89.

Emerson Jarude, que atualmente é deputado estadual, declarou apenas um veículo no valor de R$ 254.990,00.

Por último, o médico Jenilson Leite, por enquanto pode-se dizer que é a campanha mais simples na Capital do Acre, com R$ 74.524,47 de total líquido de recursos recebidos. Tem também o limite legal de gastos no 1º turno, R$ 328.562,23 e para o 2º turno, está estimado em R$ 131.424,89.

Jenilson Leite declarou um total de R$ 307.380,55 em bens, sendo que a maioria é em aplicações financeiras e um veículo.

Importante lembrar que todos os candidatos que disputam a cadeira do executivo da Capital acreana, já registram seus planos de governo e está disponível para serem baixados e analisados pelos eleitores.

Na regional do Alto Acre, que é composta por cinco Municípios: Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, quase todos os candidatos fizeram sua ‘lição de casa’, ficando apenas um, por enquanto, que não registrou seu plano de governo. Lembrando que esses municípios não terão segundo turno devido o número de habitantes e votantes que são muito inferiores ao exigido pelo TSE.

Em Capixaba, duas candidaturas foram registradas. Manoel Maia concorre pelo partido União Brasil – UB, já teve disponibilizado o valor de R$ 119.750,00, podendo gastar até R$ 159.850,76. Na sua declaração de bens, está registrado apenas uma casa no valor de R$ 200.000,00. O Candidato já registrou seu plano de governo.

Sua concorrente, Sara Frank de Lima Rodrigos, concorre pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB. Teve disponibilizado para sua campanha por enquanto, o valor apenas de R$ 50.000,00. Em sua declaração de bens, nada foi registrado. A candidata já registrou seu plano de governo.

Em Xapuri, são três candidaturas para prefeito. O empresário Antônio Pedro, que já foi deputado estadual, concorre pelo União brasil – UB. Na prestação de contas registrada, o limite para os gastos, seria de R$ 159.850,76, mas, foi registrado por enquanto, R$ 199.750,00 de recursos recebidos. O candidato declarou um total de R$ 1.205.000,00 em bens imóveis e já registrou seu plano de governo.

O candidato pelo Partido dos Trabalhadores – PT, professor Erivelton Soares, recebeu do fundo Especial, o valor de R$ 73.996,00. O limite para os gastos, é de R$ 159.850,76 e declarou bens no valor de R$ 405.200,00, divididos em duas motos, uma caminhonete e um terreno. O candidato já registrou seu plano de governo.

O advogado Maxuel Maia, do Partido Progressista – PP, recebeu do fundo Especial, o valor de R$ 150.000,00. O seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76 e declarou bens no valor de R$ 210.000,00, divididos em um veículo de dois terrenos. O candidato já registrou seu plano de governo.

Em Epitaciolândia, são três candidaturas para prefeito. Pelo Partido Progressista – PP, tem o empresário Everton Soares que também está no limite os gastos de R$ 159.850,76, mas foi disponibilizado para a prestação de contas, o valor de R$ 150.000,00 do Fundo Especial. O candidato declarou com bem pessoal, o valor em uma conta corrente de R$ 723,93 e seu plano de governo também foi registrado.

O candidato a reeleição pelo Partido Liberal – PL, Sérgio Lopes, declarou apenas R$ 25.000,00 provenientes de Fundo Especial por enquanto. O seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76 e registrou como bem, uma casa no valor de R$ 450.000,00. Seu plano de governo também foi registrado.

Pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, o professor Antônio José Soares, recebeu do fundo Especial, o valor de R$ 50.000,00. O seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76 e declarou bens no valor de R$ 47.000,00 entre uma moto e um terreno. O seu plano de governo também foi registrado.

No município de Brasiléia, duas candidaturas estão concorrendo, o Partido Progressistas – PP, que tem como candidato a prefeito Carlinho do Pelado. No site do TSE, não foi registrado nenhum valor como despesa em sua campanha do Fundo Especial, partidário ou outros recursos. O progressista declarou bens no valor de 170.154,00 divididos entre bens imóveis, investimentos financeiros e veículos. O seu plano de governo foi registrado.

Pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, está registrada a professora Leila Galvão. Foi registrado que recebeu do fundo Especial, o valor de R$ 50.000,00. O seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76 e declarou bens no valor de R$ 357.384,00, divididos entre bens imóveis na zona urbana e rural. A candidata já registrou seu plano de governo.

No município de Assis Brasil, no extremo Norte do Acre que faz fronteira com o Peru e a Bolívia, foram registradas duas candidaturas. Pelo Partido Progressista – PP, está o atual prefeito Jerry Correia que recebeu o valor de R$ 150.000,00 do Fundo Especial para sua campanha até o momento. Sendo que seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76. O declarou bens no valor de R$ 555.000,00 divididos em bens imóveis e uma moto. O candidato ainda não registrou seu plano de governo.

Sérgio Batista da Silva, o ‘Serjão’, vem concorrendo ao cargo majoritário pelo Partido Liberal – PL, está declarado que recebeu até o momento, a quantia de R$ 20.000,00 do Fundo Especial. Seu limite para os gastos, também é de R$ 159.850,76. O candidato declarou bens no valor de R$ 185.000,00 divididos entre dois veículos e um imóvel. O candidato registrou seu plano de governo.

Importante destacar que os valores declarados até esta terça-feira, dia 24, muitos poderão ser atualizados nestes poucos dias que faltam para a eleição que acontece no dia 6 de outubro, além do plano de governo por parte do atual prefeito de Assis Brasil.

