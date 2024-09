PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO 

Por: Dora Monteiro

A empresa Trans Acreana acaba de adicionar à sua frota mais um ônibus de última geração, um modelo Paradiso G8 1800 Double Decker (DD) da Marcopolo. O veículo, que recebeu o prefixo 814, foi entregue diretamente ao diretor da empresa, Fernando Lourenço, em solenidade realizada nesta quinta-feira (26) no espaço do cliente Marcopolo, em Caxias do Sul.

“Esta nova aquisição está em conformidade com nosso projeto de manter a frota em constante evolução não apenas na quantidade, mas principalmente, na qualidade de serviços, oferecendo o que o mercado tem de mais moderno, seguro e eficiente para o transporte de passageiros em longas distâncias”, explica Lourenço.

Montado sobre o chassi Volvo B510R 8×2 Euro 6, o novo ônibus é considerado um dos mais modernos do mercado, tanto em termos de tecnologia quanto de eficiência. Com 15 metros de comprimento, o veículo é conduzido por um motor de 510 cavalos de potência, o mais forte desta categoria.

O modelo segue as normas ambientais Proconve P8/Euro 6, que garantem menores emissões de poluentes. Desta forma, além de ser mais sustentável, o veículo também proporciona mais segurança e confiabilidade para as viagens de longa distância oferecidas pela empresa.

Internamente, o novo Paradiso G8 1800 DD não economiza em conforto e sofisticação. O veículo conta com 49 poltronas no total, sendo 12 no piso inferior e 37 no piso superior, todas na configuração Leito.

As poltronas são equipadas com encosto para braços e pernas, cinto de segurança e cortinas de privacidade, garantindo mais conforto e comodidade para os passageiros. Além disso, cada assento possui tomadas USB e USB-C para carregamento de dispositivos móveis, e um porta-copos, proporcionando maior praticidade durante a viagem.

O ônibus também oferece outros detalhes que melhoram a experiência do usuário, como janelas panorâmicas com cortinas, que proporcionam uma vista privilegiada ao longo do trajeto, e um sistema de áudio e vídeo com monitores de TV.

O piso amadeirado reforça o ambiente acolhedor e sofisticado. O veículo está equipado com geladeiras e um sanitário no piso inferior, garantindo mais conveniência aos passageiros durante as viagens de longa distância.

