A espera acabou: Jerry Correia entrega em sete meses UBS abandonada há sete anos em Assis Brasil

A comunidade do Icuriã, distante 75 km da sede de Assis Brasil tem motivos de sobra para comemorar a inauguração da unidade básica de saúde, entregue nesta sexta-feira,30, pelo prefeito Jerry Correia.

O gestor conseguiu concluir, em sete meses, a obra que foi abandonada na gestão do prefeito Betinho, há sete anos.

Acompanhado pelo secretário estadual de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Israel Milani, Jerry foi recebido com festa na comunidade. Também acompanharam o prefeito os vereadores Wendel Marques, presidente da Câmara, Jura Pacheco, Hermerson Martins e Peleco.

A unidade, que recebeu o nome do México morador Genésio Pereira Rodrigues, segundo o gestor, vai funcionar sob a responsabilidade de um técnico de enfermagem mas periodicamente a equipe da secretaria municipal de saúde irá à comunidade realizar atendimentos.

“ Fizemos um esforço muito grande para entregar essa ubs para a comunidade. Eles merecem, porque estamos aqui na gestão para executar ações que possam melhorar a vida da nossa gente. Fico feliz em testemunhar esse momento e iremos continuar no mesmo ritmo sempre voltando nossas ações para a coletividade”, disse Jerry.

Programa Prefeitura na comunidade

A inauguração da unidade marcou a abertura do Programa Prefeitura na Comunidade, uma ação que tem como proposta levar a todas as comunidades rurais atendimentos periódicos em todas as áreas para quem mora fora da zona urbana.