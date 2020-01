O atual comando do 5º Batalhão da Polícia Militar localizado na cidade de Brasiléia e que coordena a regional do Alto Acre, sob comando da Major Ana Cássia, publicou um relatório dos trabalhos, chamados operacionais, realizados no ano de 2019.

Ao todo, entre 12 atividades, foram somadas cerca de 54.305 operações que vão desde prisão em flagrante até palestras. Os destaques ficam para abordagens que somam 44.953, trabalho esses que ajudam no desenrolar de muitas situações como a retirada de armas das ruas, que no total entre armas de fogo e brancas (facas), foram 250.

As prisões em flagrante, foram 1.365, onde se junta aos menores apreendidos que chegam ao número de 225, além de 91 pessoas com mandados de prisão. As notificações de trânsito chegaram ao patamar de 3.296, seguidos de 743 veículos removidos e 102 recuperados.

Os trabalhos também apresentaram números positivos para visitas em comunidades e palestras, onde se desenvolve uma aproximação junto aos munícipes que podem de alguma forma, ajudar no combate ao ilícito.

