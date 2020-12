“Xapuri, Epitaciolândia e Tarauacá reduziram as vagas do emprego formal. No restante do Estado, os índices foram positivos ao longo do mês de outubro, com mais admissões do que demissões”

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nessa semana fizeram com que Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC divulgasse apontasse quais melhorias observadas de abril até o último mês de outubro.

De acordo com o consultor da presidência do, Egídio Garó, houve recuperação na atividade econômica no Acre. Entretanto, no acumulado do ano inteiro, o Estado ainda apresenta números negativos no comércio e serviços como hotelaria e alimentação.

Os dados apontam resultados positivos com o aumento mensal do nível de empregos, considerando as contratações e demissões. “Xapuri, Epitaciolândia e Tarauacá reduziram as vagas do emprego formal. No restante do Estado, os índices foram positivos ao longo do mês de outubro, com mais admissões do que demissões”, explicou Garó.

Comércio e prestações de serviços como hotelaria e alimentação, entretanto, foram os que mais sofreram com os impactos causados pelo fechamento compulsório e o isolamento social imposto pela pandemia. “Em Rio Branco, foram registrados ao longo do ano 1.921 contratações contra 1.234 desligamentos, o que mostra um saldo positivo de ocupação de vagas para 687 profissionais”, finalizou.

