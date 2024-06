Voos de Rio Branco por apenas R$ 709 (ida e volta) no feirão de passagens aéreas

O dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser usado pelo trabalhador na compra das passagens aéreas nos voos operados pela Azul. Lembrando que a partir de 4 de outubro deste a ano a companhia iniciará voos diretos de Rio Branco para Belo Horizonte e Porto Velho.

A Azul é a primeira companhia aérea do Brasil a lançar a compra das passagens com a Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, em parceria com o Banco Digio, banco digital do Bradesco. O consumidor para utilizar essa forma de pagamento precisa aderir à modalidade Saque-Aniversário por meio do aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal.

Segundo a Azul, no mesmo app, o consumidor deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, e acessar as informações de saldo do FGTS. A solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após a consulta.

Confira mais detalhes

Após a solicitação de pagamento com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa Econômica Federal.

Em seguida o passageiro será informado por e-mail sobre o status da análise, e poderá consultar o andamento do processo na seção “Minhas Viagens” do aplicativo da Azul.

Se o pagamento com FGTS for recusado pela Caixa, o consumidor terá 12 horas para realizar a compra utilizando outra forma disponível na Azul, como cartão de crédito ou Pix. Após esse prazo, a reserva será cancelada.

Caso o consumidor decida cancelar as passagens, ele. deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Azul em até 24h do momento da compra, para que não sejam aplicadas taxas e multas conforme a política tarifária da companhia.

A Azul afirma que todo o processo é realizado respeitando os mais rígidos protocolos de segurança de dados.

A opção de pagamento estará disponível exclusivamente pelo aplicativo da Azul e a implementação dessa nova funcionalidade funcionará para todos os Clientes usuários IOS e Android.

Para mais informações e instruções detalhadas sobre como utilizar o FGTS para o pagamento de passagens aéreas na Azul, os Clientes podem acessar

https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/pagamento.html

Pretende viajar? Garanta aqui d e scontos especiais na compra das passagens aéreas

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários