Muito animado o Dr. Kuniaki Murakami diretor do Sedes Pando anunciou na manhã desta terça-feira (9), a sua renúncia ao cargo, onde agradeceu a todos que o apoiaram nestes quatro anos de gestão e confiaram no seu trabalho, como também as autoridades, organizações sociais, além da imprensa, “indo embora com a missão cumprida”, afirmou.

ESTRATÉGIA TRIMESTRAL:

“Estou deixando um plano trimestral do que podemos fazer por três meses, tenho certeza que esta grande equipe de profissionais da Sedes saberá cumprir com o coração, o que programamos neste plano, pois além disso o fizemos com eles, mas, precisamos do apoio da população para alcançar o objetivo, parar o contágio do coronavirus”, pediu kuniaki.

APOIO COM MEDICAMENTOS:

Solicitou a empresas, profissionais, autoridades apoiar com medicamentos, porque o que se vem não é nada fácil, é por esse motivo que apelo a todos vocês para que nos apoiem com medicamentos, que usaremos em benefício das pessoas que precisam dele neste momento difíceis.

“É um adeus, porque eu vou para a linha de frente, onde se encontram as pessoas que realmente precisam de nós”, garantiu Kuniaki.

