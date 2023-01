Vídeo: Policial Militar é assaltada no centro de Rio Branco e Bope localiza moto

Um assalto foi registrado pelo sistema de monitoramento localizado no centro da cidade de Rio Branco, capital do Acre. A ocorrência aconteceu em um trecho da Avenida Marechal Deodoro com acesso à Avenida Ceará, quando a mulher que pilotava uma moto foi surpreendida pelo assaltante.

Segundo foi divulgado, a vítima seria uma sargento da Polícia Militar do Acre, que havia saído do expediente no Quartel Geral, localizado a pouco metros do incidente, quando foi abordada pelo bandido que supostamente lhe teria apontado uma arma e empurrado de cima da moto.

No vídeo que circula pelas redes sociais, mostra toda a ação do bandido que aparece portando um capacete e ‘escolhe’ sua vítima no trecho das duas avenidas em plena luz do dia. Após o assalto, o bandido sai em disparada com a moto tomando rumo ignorado.

Por volta das 21 horas, a Assessoria da SEJUSP divulgou uma nota falando que o Bope recuperou a moto, após promover diligencias em diversos bairros da cidade.

Outros vídeos que circulam nas redes sociais, mostram dois suspeitos que supostamente estariam envolvidos no assalto momentos antes. O caso está em aberto.

Comentários