José Marcos Andrade (36) morreu e Mateus de Lima Braga (19) ficou em estado grave após baterem a moto em que estavam em um carro na noite de ontem na confluência entre a rua do Muru e a avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato do acidente e o impacto da batida. A moto seguia em alta velocidade pela rua do Muru quando bateu no carro que estava na avenida Lauro Muller.

O jovem de 19 anos foi conduzido ao Pronto-socorro pelo Samu.

