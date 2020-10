A vítima, sem saber que está conversando com um criminoso passa a trocar fotos íntimas e informações comprometedoras.

rondoniagora.com

A delegada Keity Mota, titular da 2° Delegacia de Polícia de Porto Velho alerta para uma nova modalidade de crime que vem se tornando comum nos registros policiais.

_____________

O chamado “golpe dos nudes” é a nova forma que criminosos encontraram para chantagear vítimas e extorquir dinheiro.

_____________

Segundo a delegada, o criminoso procura alguns perfis criados em aplicativos de relacionamento e escolhe sua vítima.

Ele começa a conversar com as vítimas, fazendo com que elas criem laços afetivos. Após várias conversas, a vítima, sem saber que está conversando com um criminoso passa a trocar fotos íntimas e informações comprometedoras.

Com todo o material sobre a vítima sob sua posse, o criminoso passa a realizar extorsão pedindo dinheiro.

Exemplificando, de acordo com a delegada, há registro de um caso em que um homem procurou a Polícia relatando que estava sendo extorquido por uma pessoa afirmando que ele teria conversado com sua filha, que era menor de idade. O criminoso disse ainda que queria R$ 10 mil para não denunciá-lo a Polícia e enviou o número de uma conta bancária para depósito.

A delegada orienta a população a ter mais cuidado ao conversar com pessoas estranhas em aplicativos de relacionamentos. Em caso de crimes dessa natureza, a vítima deve procurar a Polícia.

Comentários