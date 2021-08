Vídeo: Amazonas confirma casos da variante Delta e Rondônia retorna barreiras sanitárias nas entradas do Estado

Com rondoniagora.com

Com a confirmação de seis casos da variante delta do coronavírus no Estado do Amazonas, o secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, anunciou na manhã desta quinta-feira (19), o retorno das barreiras sanitárias nas entradas de Rondônia.

De acordo com o secretário, a barreira começa no município de Vilhena no próximo sábado (21). O trabalho de prevenção também deve ser feito no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Porto Velho.

Ainda de acordo com Fernando Máximo, as barreiras também serão realizadas em outros pontos do estado para evitar que a variante chegue em Rondônia.

O secretário destacou a importância da vacinação contra a covid-19. “Quem ainda não tomou a primeira dose, procure a rede municipal. Aquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, também precisam completar o cartão para ter a imunidade completa”, disse.