Vereador de Rio Branco é detido pela Polícia Federal com carne de caça e arma de fogo

POR REDAÇÃO CONTILNET

O vereador de Rio Branco, Joaquim Florêncio (PDT), foi detido na tarde deste domingo (29) em posse armas de fogo e de carne de caça.

Em entrevista à imprensa local, Florência deu mais de uma versão sobre a prisão. Primeiro negou toda a história. Num segundo momento, contraditoriamente, alegou que entrou na Fazenda Talismã para deixar uma pessoa e deu carona de volta aos caçadores. Depois, acabou dizendo que ele próprio pegou carona com os caçadores.

“Não fui preso não. Estou falando a verdade. Só estava junto com os meninos que vinham trazendo bicho do mato. A arma que eles tinham estava com o documento não renovado”, e se contradisse sobre a fiança que pagou para não ficar preso: “tive que pagar pra ficar de boa”, alegou.

Ainda segundo o vereador, ele simplesmente foi vítima do destino. “Simplesmente eu estava no canto errado e na hora errada. Peguei uma carona com eles”, completou o vereador, que deu três versões sobre o assunto.

De acordo com informações, ele foi apreendido pelo ICMBIO, caçando dentro de uma reserva junto com mais três amigos. Além da carne, os homens estavam em posse de três armas de fogo.