Veja tabela: Federação Acreana de Voleibol tem calendário 2023 aprovado pelos clubes

Lionel Scaloni foi eleito, pela Fifa, o melhor treinador do ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, durante a cerimônia do The Best, realizada em Paris. O argentino foi o técnico que levou a seleção nacional para o título no Mundial do Catar, no ano passado.

O treinador agradeceu aos jogadores, comissão técnica e também comentou sobre como é importante o prêmio por ser votado pelos próprios jogadores. O treinador teve, recentemente, seu contrato renovado até 2026. Sob o comando de Scaloni, a Argentina só perdeu um dos quatro troféus que disputou. Em 2019, ele foi eliminado nas semifinais da Copa América pelo Brasil, que viria a ser campeão contra o Peru

Na disputa, o argentino bateu nomes pesados da história do futebol. Carlo Ancelotti, do Real Madrid e Pepe Guardiola, do Manchester City, concorriam com o argentino pelo prêmio. Scaloni, de 44 anos, levou a Argentina ao título Mundial depois de 36 anos. Durante a Copa, fez ajustes em praticamente todas as partidas e viu a equipe prosperando.

Além disso, assumiu uma seleção que acumulava jejuns e acabou com todos eles. Ganhou, antes do Mundial, uma Copa América e também a Finalíssima Intercontinental.

