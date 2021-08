‘Vamos caçar e fazer com que vocês paguem’, diz Biden após ataque em Cabul

Autoria do ataque

Os países ocidentais alertaram sobre uma ameaça de militantes do Estado Islâmico Khorasan, também chamado de Isis-K, um inimigo em comum dos Estados Unidos e do Talibã.

Horas após os ataques, o Isis-K assumiu a responsabilidade, disse a Agência de Notícias Amaq, ligada ao Estado Islâmico, em seu canal no Telegram.

Isis-K é um grupo autointitulado terrorista que surgiu pela primeira vez na região chamada Khorasan (entre o Afeganistão e Paquistão), em 2015, segundo o professor e mestre em relações internacionais Tanguy Baghdadi.

Em entrevista, Baghdadi conta que a facção foi inspirada no Estado Islâmico no Iraque e no Levante, conhecido pela sigla Isis, criado em 2013. Ela foi criada após morte de Osama Bin Laden, ex-líder da Al-Qaeda, em 2011.

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que o grupo islâmico condena veementemente os ataques ao aeroporto.

“O Emirado Islâmico do Afeganistão está prestando muita atenção à segurança e proteção de seu povo, e os círculos malignos serão estritamente interrompidos”, escreveu no Twitter.

EUA emitem alerta de segurança para área do aeroporto

Após a primeira explosão nos arredores do aeroporto, a embaixada dos Estados Unidos em Cabul emitiu um alerta recomendando que os cidadãos do país evitem se locomover em direção ao local do ataque.

“Houve uma grande explosão no aeroporto e há relatos de tiros”, disse o alerta de segurança. “Os cidadãos norte-americanos devem evitar viajar para o aeroporto e evitar os portões do aeroporto neste momento.”

Em uma mensagem na rede social, o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, afirmou que uma segunda explosão foi registrada no Baron Hotel ou próximo a ele — um complexo que fica perto do aeroporto.

“Podemos confirmar que a explosão no Abbey Gate foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas americanas e civis. Podemos também confirmar pelo menos uma outra explosão no Baron Hotel ou próximo a ele”, escreveu o secretário do Pentágono.