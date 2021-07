Vacina da AstraZeneca se torna a mais utilizada no Brasil

A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ultrapassou a Coronavac, do Instituto Butantan (IB) e se tornou o imunizante mais utilizado no país. As informações são da analista de Economia Raquel Landim.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, atualmente o medicamento representa 46,2% das doses aplicadas no país. Já a vacina do IB está com 45,3%.

O imunizante da AstraZeneca já lidera em quase todas as regiões do país, com exceção do Sudeste, em que a Coronavac corresponde a 46,2% das doses comparados com 45,3% da vacina da Fiocruz.

No Norte, por exemplo, 51,7% das doses corresponde a vacina feita em parceria com a Universidade de Oxford, enquanto 39,7% são do IB.

Também estão sendo utilizados no país imunizantes da Pfizer e da Janssen, que respondem a, respectivamente, 7,8% e 0,7% das aplicações.