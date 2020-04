A reitora da Ufac, Guida Aquino, fez questão de manter o rito com todos os seus elementos, mesmo por videoconferência

A Ufac promoveu colação de grau de 29 egressos da 14ª turma do curso de Medicina. A solenidade ocorreu por meio de videoconferência, na manhã desta quinta-feira, 23.

Esta é a primeira vez que a universidade realiza a cerimônia na modalidade a distância, o que foi feito em virtude da pandemia causada pela covid-19, a qual inviabiliza aglomeração de pessoas em quaisquer tipos de eventos.

Os formandos estão no último período e cursaram cerca de 89% da carga horária do estágio obrigatório, o que corresponde a quase 3 mil horas de internato, ou seja, o percentual é maior do que o exigido pela portaria n.º 383, do Ministério da Educação, de 9 de abril de 2020, que é de 75%.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, fez questão de manter o rito com todos os seus elementos, mesmo por videoconferência. “É importante manter a emoção neste momento tão importante para todos nós, mas principalmente para alunos e familiares envolvidos”, disse.

A cerimônia foi aberta ao público, via internet, por meio do YouTube. A formanda Patrícia Vasconcelos fez o juramento, acompanhada dos outros formandos, cada um em sua casa.

Confira a transmissão da colação de grau:

Comentários